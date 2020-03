Atlético-MG busca novo zagueiro

Com a gestão do futebol nas mãos de Alexandre Mattos e a equipe técnica comandada por Jorge Sampaoli, o Atlético Mineiro busca ajustar as peças em busca de uma temporada vitoriosa.

Não apenas enxaixar a engrenagem, mas adicionar novos integrantes que façam o time ter melhor desempenho e, consequentemente, resultados.

Desse modo, o presidente Sérgio Sette Câmara admitiu a 'Rádio da Massa' que o clube tem a intenção de reforçar o setor defensivo: "De fato tem, cedemos o Maidana e temos que trazer um novo zagueiro. Estamos em busca dessa posição, para fazer a reposição".

Igor Rabello, Gabriel, Réver são os nomes disponíveis atualmente a Sampaoli no time profissional, sem contar os jogadores da base que costumam ser relacionados em caso de necessidade.

Câmara ainda teve uma mensagem enfática sobre a situação de Juan Cazares: "É um jogador que, quando realmente quer, ele consegue ser diferenciado. Eu gostaria que ele permanecesse conosco. Acho que o Cazares vem se tornando mais maduro. Ele também tem que enxergar que não é mais um menino".

"Está na hora de ele ganhar dinheiro. Podemos fazer uma renovação interessante com ele, com valores interessantes. Mas até para que ele seja valorizado e ir para outro clube, ele tem que jogar bem. Precisa fazer um bom contrato agora. Ele precisa jogar bem e acreditamos que, com Sampaoli, ele terá ótimo rendimento", acrescentou o presidente sobre o '10' do time.