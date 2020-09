Atlético-MG de Sampaoli: candidato a título e quem mais busca o gol no Brasileirão

Quando o Atlético Mineiro contratou o argentino Jorge Sampaoli, e depois quando foi ao mercado para reforçar o elenco em várias posições, fez uma espécie de anúncio de intenção: entraria para valer na disputa pelo título brasileiro de 2020. Afinal de contas, além de um dos melhores técnicos à disposição, ainda trouxe peças para fazer o torcedor do Galo sonhar.

As três primeiras rodadas – com vitórias sobre Flamengo, Corinthians e Ceará – reforçaram esta expectativa, mas duas derrotas seguidas – contra Botafogo e Internacional – levantaram algumas dúvidas. Pois contra o São Paulo, pela sétima rodada da Série A, o Galo voltou a mostrar a sua força: bateu o Tricolor por 3 a 0 no Mineirão e, com um jogo a menos, alcançou a terceira posição na tabela, a quatro pontos do líder Inter.

O duelo teve a polêmica do gol anulado do são-paulino Luciano, quando o placar estava zerado, mas depois a superioridade do Atlético foi tão notável quanto a vocação ofensiva do time treinado por Jorge Sampaoli. Mesmo na frente do placar, graças aos dois gols de Alan Franco e outro de Jair, o argentino fez alterações para colocar sua equipe jogando em busca de mais: Marrony e Marquinhos entraram para dar profundidade ao ataque, enquanto Savarino também ficou concentrado em aproveitar possíveis erros do São Paulo.

O Atlético não lidera o Brasileirão após sete rodadas, mas embora não tenha o melhor ataque (fez 10 gols em comparação a 11 do Internacional, que tem um jogo a mais) vem mostrando ser o time que mais busca o gol: é a equipe que mais acerta suas finalizações (40) e que mais carimbou a trave (6) até aqui. Além disso, o Galo é o time que mais troca passes no terço final do campo de ataque (a famosa intermediária): segundo dados da Opta Sports foram 465 passes dados na entrada da área, justamente onde o sonho de estufar as redes fica mais perto de ser realidade.

E é com o sonho de conquistar o seu segundo Brasileirão na história, o primeiro desde 1971, que o Atlético de Sampaoli vai reafirmando sua força: sempre pensando em jogar no ataque.