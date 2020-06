Atlético-MG e Vasco avançam em conversas por Marrony

Vasco da Gama e Atlético Mineiro estão mais perto de acerto para a transferência de Marrony, atacante de 21 anos.

Após uma boa temporada em 2019, o atacante iniciou 2020 valorizado. Suas atuações fizeram com que Palmeiras e Athletico-PR o sondassem, sendo que o clube paulista chegou a oferecer uma proposta que desagradou ao Vasco.

Este ano, o desempenho ainda não se repetiu, com atuações que somaram 31 finalizações, sendo apenas seis no alvo e nenhum gol marcado.

Mesmo assim, o talento do jogador segue despertando o interesse de Jorge Sampaoli, novo técnico do Galo. O clube mineiro está negociando com o Vasco da Gama e busca oferecer uma forma de pagamento que agrade aos cariocas.

Marrony custa aproximadamente 3,5 milhões de euros (R$ 20 milhões). Segundo 'Globoesporte.com', o Vasco quer o pagamento a vista, mas aceitaria três parcelas devido a sua complicada situação financeira.

O portal afirma que a expectativa é de acordo nos próximos dias, já que os presidentes Sérgio Sette Câmara e Alexandre Campello teriam avançado nas tratativas.

O jogador tem contrato até dezembro de 2023 e 70% de seus direitos econômicos pertencem ao clube carioca.