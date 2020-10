Atlético-MG entra na disputa com Palmeiras por Marquinhos Cipriano

Marquinhos Cipriano é alvo de disputa entre Atlético-MG e Palmeiras. A 'Goal' apurou que os dois clubes brasileiros estão negociando a contratação por empréstimo até o fim de 2021 do jovem atacante que pertence ao Shakhtar Donetsk.

O Galo foi o último a entrar na briga, a pedido do treinador Jorge Sampaoli, que busca ainda mais um reforço para o setor ofensivo. Já o Verdão, cujo interesse foi revelado inicialmente por 'GloboEsporte.com', abriu conversas com os ucranianos no começo da semana.

Revelado pelo São Paulo, Cipriano, de 21 anos, está no Shakhtar desde 2018, tendo chegado a custo livre - conheça aqui mais sobre o jogador. Na última temporada, o atacante que joga mais pela esquerda chegou a jogar improvisado na lateral, visto a lesão do compatriota Ismaily.