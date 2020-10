Sampaoli não esquece rivais na briga pelo título

O Atlético Mineiro conseguiu mais uma vitória no campeonato brasileiro e é o líder isolado da competição. O Goiás foi a vítima da vez e perdeu por 3 a 0 para a equipe de Minas Gerais. Ao final da partida, Keno e Sampaoli falaram com a imprensa e apontaram perspectivas diferentes quando o assunto é pensar ou não nos adversários diretos na disputa pelo título.

Keno falou da importância de se manter em trabalho constante pensando no coletivo e no jogo da própria equipe.

"A gente tem que pensar na gente em primeiro lugar, esquecer Palmeiras e Flamengo, que estão atrás, porque a gente sabe que o campeonato é difícil. A gente tem que jogar todo jogo e procurar vencer. Houve uma derrota contra o Fortaleza que nos atrapalhou bastante, mas a gente vem fazendo uma boa campanha. E essa vitória é importante", declarou o jogador.

Já por outro lado, Sampaoli ressalta que o tempo de trabalho que os outros times têm pode fazer alguma diferença no desempenho da longa jornada do Brasileirão, que está para começar a sua 16ª rodada. Ainda assim, o treinador argentino reconheceu a força e a evolução de seu grupo.

"Sabemos que temos um time extremamente jovem. Seguramente, esses times [falava sobre Flamengo, São Paulo e Internacional] já têm um trabalho de muito tempo juntos, o que faz certa diferença no aspecto coletivo", destacou o técnico do Galo.

O Atlético Mineiro é a equipe com maior número de gols no Brasileirão até aqui. Sampaoli já recebeu um grande número de contratações, que tem feito a qualidade e a concorrência dentro do grupo aumentarem. Desde a chegada do argentino, o Atlético gastou mais de R$ 100 milhões em reforços para o time principal.

Ainda assim, existe a possibilidade de mais nomes chegarem ao clube de Belo Horizonte. O diretor de futebol, Alexandre Mattos falou a respeito da "brecha" que o clube tem para fazer novas contratações, mesmo em meio a um "momento delicado financeiramente, muito delicado".

"Obviamente com o aval do presidente. Isso vai de acordo com o que foi combinado com Jorge Sampaoli antes, e está sendo cumprido. Algumas metas estão determinadas e concluídas, e outras ainda não. Por isso ainda temos brecha de fazer alterações, que podem ou não ocorrer", disse Mattos.

O próximo compromisso do Galo é contra o Fluminense, na quarta-feira (14), às 21h30, no Mineirão, pela 16ª rodada do Brasileirão.