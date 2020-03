Atlético x Cruzeiro: 'B' proibido revolta torcida

"om dia, amigos da Rede Gloo." Para a polícia militar de Minas Gerais, esta deveria ser a saudação de Galvão Bueno, caso ele estivesse na transmissão do próximo Cruzeiro x Atlético-MG. Explicamos: segundo decisão da corporação, as torcidas organizadas do Galo serão proibidas de entrar no Mineirão com qualquer artefato que remeta à letra B.

Assim, a torcida do Atlético-MG será, de certa forma, "impedida" de zoar o rival pelo rebaixamento. Para justificar a proibição, a PM do estado alegou, em declaração enviada à imprensa e reproduzida por 'Superesportes MG', que faixas e cânticos das organizadas que contivessem referência a letra B poderiam "incitar o ódio".

A decisão, que rapidamente repercutiu nas redes sociais, foi condenada por quase que 100% dos internautas, com até mesmo parte da torcida do Cruzeiro discordando da medida adotada pela PM. O vice-presidente do Atlético-MG, no Twitter, alegou "censura" e afirmou que o clube iria tomar as providências pare reverter a decisão no Ministério Público. Veja reações:

O primeiro clássico do ano entre Cruzeiro e Galo acontece neste próximo sábado, às 19h (de Brasília), e será válido pelo Campeonato Mineiro. O jogo será disputado no Mineirão, na cidade de "Elo Horizonte".

Elo Horizonte? Obviamente, à medida que internautas continuaram detonando a decisão da PM, nas redes, começaram a pipocar memes diversos, parodiando a situação. Confira!