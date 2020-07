Atlético Mineiro rescinde com Di Santo e Hulk

O Atlético Mineiro segue de olho no mercado para dar a Jorge Sampaoli um time competitivo para brigar com os melhores do Brasil. As ambições da diretoria agora levam à busca de um nome de peso para o ataque.

No entanto, para trazer novas peças o clube precisa se desfazer de membros do atual plantel. O atacante Franco di Santo e o lateral-esquerdo Hulk são as novas dispensas e não fazem mais parte da equipe do Atlético Mineiro. Ambos tiveram rescisões amigáveis de contrato confirmadas nesta terça-feira.

O argentino de 31 anos chegou em agosto da temporada passada e chegou a ser titular na reta final, mas não convenceu com seus desempenhos após 33 partidas e sete gols.

O brasileiro de 21 anos chegou ao clube em 2015 e disputou onze partidas após virar profissionall. Ele estava emprestado ao Paraná e deverá assinar com o Porto, segundo 'Superesportes'.

Outros nomes já foram confirmados para formar o time, como Keno, que foi a quinta contratação da equipe mineira neste periodo do pós-pandemia, depois do zagueiro Bueno, dos meias Léo Sena e Alan Franco e de Marrony, também atacante.