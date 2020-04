Atlético pode ficar sem Champions após oito anos

O Atlético de Madrid faz parte do seleto grupo de oito equipes que se classificaram para a Liga dos Campeões nas últimas oito temporadas. Os outros são: Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern de Munique, PSG e Benfica.

No entanto, o time de Simeone pode ficar de fora se a LaLiga seguir o exemplo da Eredivisie e terminar o campeonato como está. Assim, os quatro primeiros da tabela seriam classificados para a competição europeia.

O Atlético está em sexto lugar, que dá vaga à Europa League. Nos Países Baixos, o grande perdedor foi o Utrecht, frequentador das competições europeias que não teve tempo de se recuperar na parte e ficou de fora tanto da Liga dos Campeões quanto da Europa League.

Tudo vai depender da decisão das autoridades do futebol espanhol para definir se dão sequência à competição ou se param tudo como está e acabam com as últimas chances de recuperação daqueles que não viviam sua melhor temporada.