Atlético pode perder liderança por conta de jogo adiado

O Atlético de Madrid pode perder a liderança neste sábado se o Real Madrid vencer o Osasuna na partida que está marcada no El Sadar. Ele vai fazer isso porque a bola não vai rolar no Wanda Metropolitano por causa da tempestade de neve 'Filomena'.

A LaLiga decidiu adiar a partida porque o Athletic Bilbao não pôde viajar para a capital da Espanha, já que o aeroporto Madrid-Barajas suspendeu todas as suas operações e a cidade está destruída devido a fortes nevascas.

Assim, os rojiblancos acumulam trabalho e pressão, já que, se o Real vencer, teria que vencer pelo menos um dos três jogos adiados para voltar à liderança do campeonato espanhol.

Os merengues têm dois pontos a menos e a grande diferença são os nove pontos que o Atlético pode conseguir nos jogos com o Sevilla, Levante e Athletic BIlbao.

O duelo com a equipe andaluza está agendado para 12 de janeiro, enquanto contra o time 'granota' será disputado em 16 de fevereiro se nada o impedir. Assim sendo, o que falta é fechar o dia e a hora do jogo adiado neste sábado contra o Athletic.

Por outro lado, o positivo, entre aspas, é que o Atlético terá janelas porque foi eliminado da Copa del Rey.

“A partida que deveríamos jogar hoje contra o Athletic Club no Wanda Metropolitano (marcado para as 16:15) foi adiada devido à nevasca instalada em grande parte da península. O mau tempo impediu que a expedição da equipa basca pudesse se deslocar a Madri devido ao fechamento temporário do Aeroporto Madrid-Barajas Adolfo Suárez e, além disso, a viagem da nossa equipe, árbitros e pessoal do clube ao estádio não foi garantida com segurança devido ao mau estado das estradas da Comunidade de Madri”, comunicou o Atlético neste sábado sobre a decisão do jogo com o Athletic.