Atlético prestes a bater o seu recorde de faturamento na Champions

O Atlético de Madrid chegou a receber em uma só temporada a impressionante quantia de 86 milhões de euros por sua participação na Champions. Um recorde que pode ser batido nessa temporada.

Até agora, os do Cholo garantiram pouco mais de 76 milhões de euros: 15,25 por participar da Champions, 9 pelos resultados na fase de grupos, 9,5 por chegar as oitavas e 10,5 por avançar as quartas, mais outros 32 pelo ranking da UEFA.

E a tudo isso será somando, como mínimo, o chamado 'market pool', a parte proporcional que a UEFA entrega aos clubes participantes em função dos ingressos televisivos. Nesse ano serão repartidos 292 milhões de euros.

Mesmo sendo eliminado nas quartas, o Atleti baterá o seu recorde na Champions, embora ainda não se saiba o que será do torneio após paralisação pelo coronavírus.