Atlético quer Dembélé, mas não está sozinho na disputa

Assim que foi anunciada a rescisão do contrato de Diego Costa, o Atlético de Madrid começou a trabalhar na procura de mais um atacante. Vários nomes soaram como Willian José, Loren e Milik, e o último a aparecer nessa lista é Moussa Dembélé.

Segundo a imprensa francesa, o jogador de 24 anos do Olympique de Lyon agrada bastante a diretoria 'colchonera'. Ele é um jogador de futebol ágil e poderoso e está em idade ideal para explodir.

A questão é a mesma de sempre, a econômica. O portal 'Marca' falou do interesse em Dembélé ao dizer que a saída de Diego Costa foi um alívio salarial, mas não o suficiente para o Atlético poder fazer uma grande operação.

Na verdade, os rojiblancos gostariam de pedir um empréstimo sem uma compra obrigatória para não ficar com problemas no verão. E nesta situação, a opção Moussa Dembélé é complicada pelo aparecimento de outros pretendentes com mais possibilidades hoje.

O 'RMC Sport' diz que o West Ham também está de olho no atacante do Olympique Lyonnais, que após duas temporadas brilhantes (20 e 24 gols) perdeu seu alto desempenho, afetado por lesões.

No caso dele, os 'hammers' podiam negociar uma transferência e também com dinheiro nas mãos. O West Ham já vendeu Sebastien Haller ao Ajax por cerca de 22 milhões de euros, segundo a imprensa holandesa.

Assim, o Atlético fica numa situação difícil com o francês, por mais interesse que a sua diretoria possa ter. Ele terá que fazer malabarismos ou encontrar outra alternativa se o clube londrino de fato quiser o jogador..