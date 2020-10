Atlético recupera a confiança, mas perde Diego Costa

Luis Suárez e Yannick Carrasco fizeram o Atlético de Madrid respirar melhor em meio a um início irregular de temporada. Pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, a visita ao Celta serviu para o time subir para quarto lugar na tabela, somando oito pontos em quatro jogos.

Com uma atuação sólida, resistindo às tentativas do time local, o Atlético venceu sendo mais sóbrio do que brilhante. Em um momento destacado de talento, o placar foi aberto por Suárez após boa jogada de Diego Costa, Koke e Manu Sánchez.

João Félix iniciou no banco, mas teve a oportunidade de entrar em campo quando chegou a grande má notícia do dia para Simeone. Diego Costa se lesionou ao arrancar em velocidade, sendo substituído pelo jovem. Ainda existe a expectativa para saber o tipo de lesão, a gravidade e o tempo necessário para a reuperação.

O atacante português deu origem ao segundo gol. Nos últimos instantes da partida, ele invadiu a área e soltou uma bomba cruzada que acertou o travessão. Carrasco aproveitou o rebote e cabeceou para dentro encerrando o jogo.