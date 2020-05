Atlético terá queda de até 200 milhões de euros no orçamento

O Atlético de Madrid tenta equilibrar as contas da temporada 2020-21. A crise que a Covid-19 causou nas finanças deve mudar o panorama financeiro significativamente para os investimentos do ano seguinte.

O clube tem um orçamento de 500 milhões de euros na campanha 2019-20, valor que deverá cair diante de um futuro incerto.

O jornal 'AS' estipula que a crise fará com que o orçamento fique em 400 milhões de euros, um dos mais altos da Espanha, mas com uma perda de 20% em relação a 2019-20.

No entanto, isso pode ser pior para o Atlético de Madrid se não jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Para isso, Simeone e seus jogadores, na sexta posição da tabela, terão de trabalhar bem na reta final do Espanhol.

Dessa forma, a publicação estima que, se não se classificarem para a principal competição continental, o Atlético teria que baixar o orçamento anual em outros 100 milhões.

O Atlético, como o resto dos clubes espanhóis, terá suas receitas reduzidas devido ao fechamento das bilheterias, o que representa uma parcela importante do dinheiro que entra a cada mês.