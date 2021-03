Atlético vira sobre o Athletic e abre seis pontos

O Atlético de Madrid recebeu o Athletic Bilbao nesta quarta-feira em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Espanhol e foi dominado na primeira etapa.

Os visitantes conseguiram abrir o placar aos 20 minutos, quando Iñaki Williams cruzou para Muniain, que chutou de primeira para superar Oblak.

O empate saiu somente nos instantes finais do primeiro tempo, com gol marcado por Llorente, que recebeu cruzamento de Lemar e cabeceou para o fundo da rede.

O time de Simeone chegou à virada logo aos cinco minutos da segunda etapa, com pênalti cometido por Unai Núñez sobre Luis Suárez, que converteu a cobrança.

Com o placar favorável, os anfitriões se retrancaram até o fim do jogo e administraram a vitória, que aumenta para seis pontos a vantagem sobre o Barcelona e para oito em relação ao Real Madrid.

Com 62 pontos, o Atlético de Madrid volta a campo no sábado, quando visita o Getafe. Somando 33 pontos, o Athletic é o oitavo na tabela e viaja a Vigo para enfrentar o Celta no domingo.