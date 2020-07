Aubameyang abre o placar contra o City

Foi o Manchester City quem começou dominando o jogo deste sábado contra o Arsenal, chegando a ter 83% da posse de bola nos primeiros 15 minutos.

Apesar de ditar o ritmo no início do jogo, o time comandado por Pep Guardiola não conseguiu levar grande perigo à defesa adversária. Em seguida, Aubameyang entrou em ação.

O artilheiro do Arsenal tentou uma primeira finalização aos 16 minutos de partida, quando recebeu de David Luiz, ficou na cara do gol de Ederson e soltou a bomba em cima do goleiro brasileiro.

Dois minutos depois, o atacante recebeu cruzamento vindo da esquerda com Pépé e, na segundo trave, se jogou para abrir o placar com um chute cruzado. A bola ainda tocou caprichosamente no poste antes de entrar.

Foi a 65ª vez que o goleador do Arsenal balançou redes adversárias em pouco mais de dois anos vestindo a camisa do clube.