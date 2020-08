Aubameyang carrega o Arsenal até o título da FA Cup

O futebol é realmente muito especial, é mpressionante as coisas que podem acontecer dentro de campo! Por isso, torcedor do Arsenal, pode comemorar muito o título da FA Cup.

Os 'gunners' sofreram nessa temporada da Premier League, bastante irregular, o time do Emirates terminou apenas na oitava colocação da Premeir League, atrás dos principais rivais.

Mesmo assim, o time comandado pelo jovem Arteta conseguiu chegar até a final da FA Cup, o último título a ser disputado nessa atípica temporada, bastante prejudicada pela pandemia do coronavírus.

Para muitos o favoritismo estava do lado 'blue', talvez por isso, livre, leve e solto o Arsenal conseguiu faturar o seu 14º título da competição. Na semifinal venceu o poderoso City e na final derrotou o Chelsea.

Nesses dois importantes jogos, um nome merece destaque: Pierre-Emerick Aubameyang. O atacante liderou os 'gunners', chamou a responsabilidade e marcou quatro gols em dois jogos.

Não podemos tirar o mérito do Arsenal, mas a sorte também não esteve ao lado do Chelsea nessa final. Os de Lampard abriram o placar logo aos cinco minutos com Pulisic. Giroud recebeu na área e deu um toquinho para o americano chegar batendo sem chances para Martínez.

Mas empate do Arsenal vei ainda no primeiro tempo. Azpilicueta derrubou Aubameyang dentro da área e o juizão marcou a penalidade. O atacante bateu de um lado e Caballero caiu do outro! No lance do pênalti, Azpilicueta sentiu e teve que deixar a partida, Christensen entrou no seu lugar.

Logo no início do segundo tempo, Pulisic, o melhor jogador do Chelsea em campo, tentou uma arrancada, mas acabou parando no meio do caminho e levando a mão a coxa. Sem condições de continuar, acabou dando lugar a Pedro.

A virada do Arsenal veio aos 64', Bellerin partiu em velocidade, Christensen tentou o corte e a bola ficau com Pepe, o atacante virou o jogo e encontrou Aubameyang sozinho na esquerda, o artilheiro limpou a marcação de Zouma e com um toquinho venceu Caballero, virando o jogo para os 'gunners'.

Para piorar a situação do Chelsea, Kovacic fez uma falta em Xhaka, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso, deixando a sua equipe com um a menos em campo.

Assim, o Arsenal só precisou controlar a partida e esperar o tempo passar para poder voltar a comemorar um título da FA Cup!