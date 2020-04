"Aubameyang deve estar em um clube mais ambicioso que o Arsenal"

Pierre Alain Mounguengui acredita que Aubameyang deveria estar em outro time que vai ou poderia ir além do Arsenal, já que o clube 'gunner' tem menos ambição.

Em entrevista à 'ESPN', o presidente da Federação Gabonesa de Futebol foi totalmente sincero e não vê o atacante no Emirates Stadium por muito mais tempo.

"Não quero dizer que o Arsenal não seja ambicioso, mas não tem tanta quanto outros clubes europeus", afirmou.

Apesar dos 20 gols em 32 jogos, Pierre Alain Mounguengui acredita que o jogador ainda não encontrou seu lugar no futebol.

"Se Pierre conseguisse garantir um contrato com um clube mais ambicioso, ele definitivamente encontraria seu lugar. No nível individual, consideramos que ele está entre os melhores jogadores do mundo", continuou ele.

O técnico queria enviar uma mensagem para pedir ao jogador que continuasse trabalhando, como está fazendo, para atrair a atenção dos clubes que considera melhores.

"O conselho que dou a ele é continuar trabalhando e atrair a atenção das melhores e mais ambiciosas equipes. No momento, ele está no Arsenal e não ganhou nada, por isso é um fracasso coletivo", afirmou.