"Aubameyang deve estar em um clube mais ambicioso que o Arsenal"

Pierre Alain Mounguengui acredita que Aubameyang deveria estar em outra equipe, uma que possa ir mais além do que o Arsenal, já que o clube 'gunner' tem menos 'ambições'.

"No nível individual, todos o consideramos um dos melhores do mundo, mas o conselho que dou é continuar trabalhando e atrair a atenção dos maiores e mais ambiciosos clubes. Aubameyang é um jogador de classe mundial, mas para ele ou para qualquer outro grande jogador da Europa, o futebol é um esporte coletivo. No momento, ele está no Arsenal e não ganhou nada, então é um fracasso", disse o presidente da Federação Gabonesa de Futebol em entrevista a 'ESPN'.

"Não quero dizer que o Arsenal não seja ambicioso, mas não tem ambições tão altas quanto os outros clubes quando se trata da Europa", completou.

Na atual temporada, 'Auba' disputou 32 jogos com a camisa do Arsenal, marcou 20 gols e deu uma assistência.