Aubameyang elimina o City e leva o Arsenal à final

O duelo de gigantes pela Copa da Inglaterra colocou frente a frente professor e o aprendiz. Mikel Arteta, ex-auxiliar técnico do Manchester City, entrou no Wembley para enfrentar seu ex-chefe e tinha como objetivo acabar com seu histórico desfavorável para chegar à grande decisão.

A equipe de Pep Guardiola, que venceu por 3 a 0 os dois jogos da temporada contra o Arsenal, iniciou o confronto com amplo domínio. Nos primeiros 15 minutos, foi o City quem ditou o ritmo e insistiu em cruzamentos na área adversária, somando 83% da posse de bola.

Na segunda vez em que conseguiu criar uma jogada ofensiva, o Arsenal abriu o placar com Aubameyang. Aos 18 minutos, após boa troca de passes, o artilheiro recebeu cruzamento vindo de Pépé na esquerda e, na segundo trave, se jogou para abrir o placar com um chute cruzado. A bola ainda tocou caprichosamente no poste antes de entrar.

A reta final da primeira metade da partida foi marcada por maior equilíbrio e um jogo mais aberto. Os dois ataques estiveram ativos, mas pecaram na falta de criatividade. A única chance de maior perigo ocorreu em cabeçada de Mustafi, que exigiu defesa difícil de Ederson aos 40 minutos.

Após o intervalo, a história se repetiu com o Manchester City entrando em campo com muito mais ímpeto ofensivo. A diferença em relação ao primeiro tempo é que houve mais chances criadas pelo time de Pep Guardiola, mas as finalizações de Mahrez, De Bruyne, Mendy, Sterling e Laporte não superaram o forte bloqueio do sistema defensivo montado por Mikel Arteta.

Repetindo a sucessão de fatos da primeira etapa, o Arsenal balançou as redes de Ederson com Aumabeyang. Em contra-ataque, o atacante partiu em velocidade, invadiu a área e bateu entre as pernas do goleiro brasileiro. Foi a 66ª vez que o goleador balançou redes adversárias em pouco mais de dois anos pelo clube de Londres.

Nos minutos finais, o City não foi capaz de diminuir a vantagem diante da zaga blindada, com atuação destacada de David Luiz e boas defesas de Emiliano Martínez.

A grande decisão da Copa da Inglaterra está marcada para 1º de agosto. O outro finalista será conhecido neste domingo na partida entre Manchester United e Chelsea.