"Aubameyang me fez sofrer em alguns treinos"

Pablo Marí, jogador do Arsenal, falou ao jornal 'Mundo Deportivo' sobre sua experiência com o time inglês, aonde chegou por empréstimo do Flamengo.

O zagueiro espanhol de 26 anos viveu uma etapa bem-sucedida de sua vida no time brasileiro: "Ninguém me deu uma alternativa na Europa. Na Espanha, eu não tinha ofertas da primeira e o Flamengo foi quem me abriu as portas. Ser um grande jogador de futebol. Ser capaz de vencer o Brasileiro e os Libertadores me colocou no mapa. É uma das quatro competições mais renomadas do mundo".

Além disso, Marí explicou como se sente com Arteta como técnico: "Arteta exige que sejamos inteligentes. Ele baseia seu jogo na bola vinda de trás e o zagueiro central oferece recursos para identificar onde está o espaço e o que fazer em cada situação".

"Ele tem três ou quatro diretrizes que devem ser seguidas com disciplina para obter fluidez. E isso facilita nosso trabalho. Ele é um treinador que pode me ajudar a desenvolver facetas do jogo que eu possa ter esquecido", acrescentou.

Quanto ao companheiro de equipe que mais o surpreendeu no time, ele escolheu: "Aubameyang é talvez o mais diferente. É um jogador muito completo: rápido, técnico, inteligente e posso dizer que ele me fez sofrer em alguns treinos".

"É difícil digerir que não teremos 100% de segurança quando voltarmos. No momento, treinamos sozinhos, cada um em campo e sem contato com o treinador ou outros companheiros de equipe. Eles nos dão uma orientação, conversamos com os treinadores físicos antes e depois de cada prática e nos controlam através de um GPS", disse o zagueiro.

Por fim, Marí deixou claro que gostaria de continuar mais um ano no Arsenal: "Fizemos o contrato de empréstimo com o Flamengo com uma estrutura clara, mas agora as negociações foram interrompidas porque há outras prioridades. Mas vai se ajeitar. Não sei se há um opção de compra obrigatória no verão, mas minha ideia é ficar no Arsenal".