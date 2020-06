Aubameyang perto do... Camp Nou?

Lautaro Martínez é a principal prioridade do Barça, mas seu preço teria feito o clube catalão pensar duas vezes em sua contratação.

E, de acordo com a 'Sky Sports', isso beneficiaria Pierre-Emerick Aubameyang, que seria a opção de 'baixo custo' que o Barça teria na mesa para reforçar seu ataque.

Esta fonte garante que, caso a Inter permaneça firme e exija 111 milhões de euros por Lautaro Martínez, o Barcelona poderá tentar a contratação de Aubameyang.

O que o Barça mais gosta em Aubameyang é a sua experiência. Aos 31 anos, ele continua intacto. Ele não tem o perfil de um jovem jogador que Lautaro tem, mas seria uma alternativa de garantia, assegura o meio mencionado acima.

Aubameyang termina contrato com o Arsenal em junho de 2021. Isso significa que, se os 'gunners' não chegarem a um acordo para renovar o jogador do Gabão, eles correrão o risco de ver Auba sair de graça em um ano. Assim, a hora de tentar fazer dinheiro com sua venda é agora.

De qualquer forma, o mercado ainda nem abriu, então tudo pode acontecer. Enquanto isso, o Barça está totalmente focado em terminar a temporada da melhor maneira possível. As contratações podem esperar: os 'culés' estão jogando pelo título da liga.