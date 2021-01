Por causa da pandemia, Auckland City não disputará o Mundial

O Auckland City informou a Fifa de que não vai participar do Mundial de Clubes. A justificativa está nas medidas sanitárias do governo da Nova Zelândia em meio à pandemia.

Atual campeão da Oceania, a equipe enfrentaria o Al-Duhail, que participa da competição como representante do Catar, país que é sede da competição, que será disputada entre os dias 1 e 11 de fevereiro.

Com isso, o time anfitrião avançará diretamente para a segunda rodada. O sorteio dos confrontos será realizado em Zurique e está marcado para 19 de janeiro.

Além do Auckland City, os seguintes times participarão: Bayern de Munique (Europa), Al-Ahly (África), Al-Duhail (Qatar, país-sede), Tigres (América do Norte), Ulsan Hyundai (Ásia) e Palmeiras ou Santos (América do Sul).