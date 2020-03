Audax anuncia Livinho: cantor vai disputar jogos oficiais? Tudo sobre o reforço vindo do funk

Se o Botafogo surpreendeu ao trazer Keisuke Honda como reforço para 2020, o Audax, clube de Osasco, região metropolitana de São Paulo, atualmente na Série A-2 do Paulistão, não ficou para trás e também trouxe uma contratação de renome: um jogador que, mesmo que não nem entre em campo, continuará "cheio de marra." Trata-se do funkeiro MC Livinho, mais famoso nos palcos do que nos gramados.

Então, logo começam as dúvidas: Livinho realmente vai jogar pelo Audax? O cantor tem algum passado no mundo da bola? Qual será o seu salário mensal? Até quando vai o seu contrato?

Para deixar claro: o cantor irá, realmente, atuar pelo Audax. Mesmo sem nunca ter jogado futebol profissional, Livinho já deu provas de seu talento em amistosos de fim de ano e em jogos comemorativos. Assim, o funkeiro será uma das peças que tentará ajudar no sonho do clube em voltar para a principal divisão do futebol paulista.

Atualmente na décima posição na Série A-2, o Audax tenta conquistar uma das oito vagas nas oitavas de final da competição. O atleta, que tem contrato até o final da segunda divisão do Paulistão, receberá um salário mínimo para jogar, segundo informações da UOL.

Esta não é a primeira vez que MC Livinho (ou Oliver, nome com que registrado no BID da FPF) tentou a sorte nos gramados: em 2018, o funkeiro participou de treinos no Oeste e impressionou, mas, com a agenda de shows cheia, acabou não levando a ideia para frente. Agora, sua passagem no Audax não irá interferir em sua carreira musical.

Com 25 anos, Livinho irá começar tarde no futebol, mas tem altas expectativas pela frente: de acordo com o GloboEsporte, o craque (dos palcos, por enquanto) tem o sonho de vestir a camisa do Corinthians, seu clube do coração. Mesmo assim, o funkeiro não pretende abandonar a música.

O Audax entre em campo neste próximo sábado (14), diante do Atibaia, outro time "folclórico" nos últimos tempos, pela 12ª rodada do Paulistão A-2. Com apenas poucos jogos para mostrar seu futebol e tentar levantar o Audax, talvez, no fim de sua passagem por Osasco, a torcida da equipe paulista pense que o cantor-jogador "vai fazer falta."