Aulas insiste em um 'play off' para acabar a Ligue 1

Aulas é a voz mais crítica contra a Federação Francesa e a Ligue 1 devido ao encerramento da temporada. O Olympique de Lyon está fora da Champions e por isso procura alternativas para encerrar a competição;

O presidente do conjunto galo voltou a insistir na necessidade da retomada do futebol na França, ainda mais com a volta na Alemanha e as datas para retorno na Espanha, Inglaterra e Itália.

O mandatário do Lyon enviou uma novo proposta ao Conselho de Estado, que deve dar uma resposta até a segunda-feira. "Voltamos a apresentar uma proposta, desta vez por meio de um 'play off' que terminaria no dia 2 de agosto", disse a 'RMC Sports'.