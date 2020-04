Aumenta a depressão nos jogadores durante confinamento

O número de jogadores profissionais de futebol que alegaram ter sintomas de ansiedade e depressão aumentou acentuadamente desde a imposição de medidas de confinamento para reduzir a disseminação do coronavírus, de acordo com um estudo da World Players Union (FIFPRO) e das Faculdades de Amsterdam Medicine.

De acordo com este trabalho sobre o impacto psicológico que a pandemia pode ter gerado nos jogadores, produzidos na Austrália, Bélgica, Botsuana, Dinamarca, Inglaterra, Finlândia, França, Irlanda, Malta, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Escócia, África do Sul, Suíça e nos Estados Unidos, o percentual de jogadores profissionais de futebol que afirma ter esses sintomas de depressão dobrou.

Entre 22 de março e 14 de abril, o FIFPRO e seus sindicatos afiliados entrevistaram 1.602 jogadores de países que implementaram medidas drásticas para coibir o COVID-19. Participaram 1.134 homens (com idade média de 26 anos) e 468 jogadoras de futebol (média de 23 anos).

22% das jogadoras de futebol e 13% dos homens apresentaram sintomas correspondentes ao diagnóstico de depressão; assim como 18% das mulheres e 16% dos homens relataram situações de ansiedade generalizada.

"A porcentagem de jogadores que relataram sofrer de sintomas foi notavelmente maior entre aqueles que se preocupavam com o futuro na indústria do futebol, segundo o estudo", observa FIFPro, lembrando que em outro evento entre 307 jogadores em dezembro e janeiro, o 11% dos jogadores de futebol e 6% dos homens relataram sintomas coincidentes com o diagnóstico de depressão.

"Esses números mostram que houve um aumento notável de jogadores que apresentam sintomas de ansiedade e depressão desde a interrupção das atividades no futebol profissional devido ao coronavírus, e eu tenho medo de que esse também seja o caso de toda a sociedade, que enfrenta uma situação de emergência sem precedentes devido ao COVID-19 ", afirma Vincent Gouttebarge, diretor médico da FIFPro.

"No futebol, jovens atletas de ambos os sexos precisam repentinamente enfrentar isolamento social, suspensão de suas vidas profissionais e dúvidas sobre seu futuro. Alguns podem não estar emocionalmente bem equipados para lidar com essas mudanças, e nós os encorajamos. procurar a ajuda de alguém em quem confia ou de um profissional de saúde mental ", ressalta, que, por outro lado, ressalta que" é positivo observar que a maioria dos jogadores entrevistados sabe que possui um lugar para onde ir se tiverem problemas de saúde mental. Isso mostra que o futebol profissional está mais consciente do que nunca da importância da saúde mental ".

O capitão da Juventus, Giorgio Chiellini, e a zagueira do Olympique Lyon, Lucy Bronze, membros do Conselho Mundial de Futebolistas da FIFPro, instam os colegas profissionais a se apoiarem durante a pandemia.

"É muito importante que jogadores de futebol, como famílias e outras comunidades, se cuidem nesses momentos difíceis, mantendo contato por telefone ou videochamadas. Mantenha contato com seus colegas de equipe, especialmente se você suspeitar que eles possam estar. ansioso ou deprimido. Vamos manter um alto espírito de equipe mesmo quando não há futebol ", diz Chiellini

Enquanto isso, Bronze considera que "esses são tempos preocupantes para todos e, com relação à segurança no emprego, muitos jogadores de futebol estão em uma posição precária" e recomenda que aqueles que estão passando por maus momentos ou ansiosos "conversem com alguém em quem confiam ou com um profissional de saúde mental. É importante não manter sentimentos negativos para si mesmo; é muito alívio poder confiar em alguém ".