Aumenta a tensão: LaLiga denuncia a RFEF e não irá mais a reuniões!

As competições estão paradas e não se sabe o que acontecerá em relação ao futuro. Tudo vai depender do que a LaLiga e a Federação decidirem.

Mas a distância entre LaLiga e a RFEF é mais do que evidente. O órgão presidido por Tebas anunciou que não participará de mais nenhuma reunião da comissão de monitoramento do COVID-19. "É acordado não participar das próximas reuniões da Federação, uma vez analisados ​​os eventos relativos ao vazamento tendencioso e interessado dos áudios da referida comissão para a mídia", explicou LaLiga em nota informativa.

Tudo isso após os áudios do último encontro entre LaLiga, a Federação e a AFE vazaram. Uma conversa privada que não deveria ter sido divulgada.

A LaLiga promete, no entanto, manter contato com a Federação por meio da comissão de monitoramento estipulada no acordo de coordenação assinado pela LaLiga e pela RFEF na época.

A LaLiga também anuncia que tomará "as medidas legais apropriadas" contra Luis Rubiales, presidente, e contra Andreu Camps i Povill, secretário geral, "por abuso de autoridade e por atos que comprometam a dignidade e o decoro esportivos".

O órgão presidido por Tebas afirma que o protocolo de ação para o retorno ao treinamento das equipes da LaLiga está sendo completamente revisado. Por fim, deixam claro que serão as autoridades de saúde que marcarão o retorno ao gramado, se possível.

O LaLiga se enfrentará na terça-feira com a AFE. Ambos buscarão soluções para mitigar os efeitos que a pandemia está causando aos clubes e, por consequência, aos jogadores de futebol.