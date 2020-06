Austrália e Nova Zelândia se apresentam para sediar a Copa do Mundo Feminina

Antes de conhecer a decisão final, Scott Morrison e Jacinda Ardern apoiaram a oferta de seus respectivos países.

"Uma Copa do Mundo Feminina da FIFA na Austrália e Nova Zelândia representaria nossa paixão pelo futebol feminino e nosso orgulhoso compromisso com a igualdade e a justiça, criando um legado profundo e duradouro para o futuro do futebol feminino dentro e fora da região. Organizaríamos um torneio do qual a FIFA pudesse se orgulhar de todas as formas possíveis: excelência técnica, multidões, certeza comercial e um abraço caloroso de nossas 200 culturas diferentes ", escreveram em uma carta.

Ambos expressaram seu desejo de que a Austrália e a Nova Zelândia possam organizar a Copa do Mundo de 2023 e celebrar "humanidade, comunidade e unidade".

Os presidentes das federações de futebol da Austrália e da Nova Zelândia, Chris Nikou e Johanna Wood, agradeceram o apoio de seus primeiros ministros "nesta fase crucial do processo de licitação" e "o apoio de seus respectivos governos por muitos meses".

"Existe um impulso real em nossa oferta, faltando apenas alguns dias para a votação final. Estamos fazendo o possível nesta última fase para comunicar qual é a nossa proposta de evoluir o jogo na região da Ásia-Pacífico e além", indicou.

O Conselho da FIFA votará para decidir sediar a Copa do Mundo Feminina de 2023 em 25 de junho. As indicações finalistas são as da Colômbia e da junta da Austrália e Nova Zelândia após a decisão do Japão de retirar a deles esta semana.