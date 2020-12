Após uma semana complicada com a eliminação para o Racing na Libertadores e os protestos da torcida, o Flamengo entrou em campo no sábado e conseguiu uma importante vitória diante do Botafogo por 1 a 0.

Autor do gol do jogo, Everton Ribeiro falou sobre a importância do resultado, mas destacou a força do grupo rubro-negro.

Confira no vídeo acima o que disse Everton Ribeiro!