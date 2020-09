Autoridades italianas suspendem as investigações do 'caso Suárez'

O 'caso Suárez' parece não ter novidades há algum tempo. A suposta fraude na cidadania italiana de Luis Suárez deu muito que falar nos primeiros dias. A Federação Italiana de Futebol (FIGC) decidiu intervir no exame que havia sido combinado com o atacante uruguaio, agora no Atlético, mas que estava prestes a assinar pela Juventus.

Giuseppe Chinè, chefe da procuradoria do FIGC, pediu ao Poder Judiciário de Perugia os documentos do processo que se encontram em seu poder para esclarecer responsabilidades, mas a situação mudou.

O jornalista 'La Gazzetta dello Sport' Tancredi Palmeri relata que as autoridades italianas suspenderam as investigações: "As autoridades italianas decidiram suspender a investigação do 'caso Suarez' por tempo indeterminado, já que o vazamento sobre a investigação em andamento minou o próprio processo de investigação. "

E é que já na última terça-feira, Selvaggio Sarri, coronel da Guardia di Finanza, polícia responsável pela investigação, garantiu que nem a Juventus nem o próprio jogador uruguaio estavam sob investigação. Agora parece que a notícia favorece o uruguaio.