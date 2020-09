Auxiliar de Klopp elogia Fabinho como zagueiro: "sempre pronto para ajudar o time"

Fabinho caiu como uma luva no time do Liverpool. O brasileiro até demorou um pouco para se adaptar, mas quando superou esse processo ganhou a titularidade.

A versatilidade do brasileiro chama a atenção. Pepijn Lijnders, auxiliar de Jürgen Klopp elogiou Fabinho, que agora pode ser escalado como zagueiro nos 'reds. Confira no vídeo acima.

"Isso mostra seu caráter, que ele está sempre pronto para ajudar o time. Ele jogou com zagueiro, se sacrificou... se você ver a diferença do jogo do Leeds para o jogo contra o Chelsea, acho que foi um grande complemento", disse.