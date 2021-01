O Real Madrid deixou para trás as recentes eliminações e voltou a jogar bem. O time merengue goleou o Alavés com gols de Casemiro, Hazard e dois de Benzema.

No vídeo acima, você confere um trecho da entrevista com o auxiliar técnico de Zidane, David Bettoni, que assumiu o banco por conta do positivo de 'Zizou' para o COVID-19.