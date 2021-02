Auxiliar do Sport analisa empate sem gols contra o Red Bull Bragantino

O Sport recebeu o RB Bragantino pela 36º rodada do Campeonto Brasileiro na Ilha do Retiro. O duelo não passou do 0 a 0, mas o auxilar do Sport, Emílio Faro valorizou o ponto conquistado, que praticamente garantiu a permanência do Leão na Série A.

"Chegamos em um momento que temos de ter o entendimento da competição. Fizemos um ponto no jogo de hoje. Lógico que a gente queria resolver o nosso problema hoje, mas vamos valorizar esse ponto, pois ele vai valer a pena no final da competição", disse o auxiliar.

"Hoje não substituí Jair Ventura, na verdade, eu o representei. A manutenção por essa formação é porque viemos de uma vitória importante em cima do líder do campeonato. Não tivemos muita posse no jogo de hoje, mas tivemos boa solidez defensiva e que garantiu esse ponto que vai ser importantíssimo para o Sport", completou.

