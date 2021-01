Auxiliares de Tite vão assistir "in loco" a Grêmio x Flamengo, na Arena

A partida entre Grêmio e Flamengo, que acontece nesta quinta-feira (28), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, terá dois expectadores especiais. O auxiliar do técnico Tite na seleção brasileira, Matheus Bachi e o analista de desempenho da Canarinho, Thomaz Koerich, estarão no estádio observando "in loco" atletas dos dois times.

O jogo faz parte de um plano de observações de olho no retorno das Eliminatórias, em março. Contra o Palmeiras, no último dia 21, Thomaz esteve no estádio ao lado de Cléber Xavier, auxiliar de Tite. Na ocasião, o Flamengo venceu o Alviverde por 2 a 0.

Observações "in loco"

No futebol brasileiro, este será o nono jogo em que Tite terá representantes de sua comissão técnica acompanhando no estádio. Além de Flamengo x Palmeiras, os seguintes jogos também tiveram observações direto do estádio.

Flamengo x Fluminense

Palmeiras x River Plate

Santos x Boca Jrs

Palmeiras x Corinthians

Grêmio x Atlético-MG

São Paulo x Internacional

A final da Copa Libertadores da América, neste sábado (30), no Maracanã, contará com a presença em peso do "time" de Tite. Além do treinador, Juninho, Cleber Xavier, César Sampaio, Bruno Baquete, Fábio Mahseredjian e Guilherme Passos estarão no estádio.

Seleção Brasileira volta em março

Líder das Eliminatórias com 12 pontos, o Brasil volta a campo no dia 25 de março contra a Colômbia, fora de casa, em sede ainda não definida. No dia 30, a Arena Pernambuco receberá o clássico entre Brasil e Argentina, válido pela sexta rodada do torneio de classificação.