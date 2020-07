Avaí oferece CT para Inter treinar com menos restrições

Com as medidas de restrições impedindo trabalhos com contato físico, o Internacional pode seguir a ideia do Grêmio e se mudar temporariamente para Santa Catarina.

O rival do Colorado reconheceu que planeja usar a estrutura do Criciúma para poder dar um passo adiante nos treinos, limitados no Rio Grande do Sul pelas regras impostas pelo governo estadual.

Em entrevista neste fim de semana, Francisco Battistotti, presidente do Avaí, ofereceu a estrutura do clube de Florianópolis para a realização dos trabalhos da equipe gaúcha.

"Caso o meu amigo Marcelo (presidente do Inter) precise, o nosso Centro de Treinamento está à disposição do Internacional. Nossos treinamentos começam às 15h. Então, o Inter pode treinar de manhã. Temos três campos e mais o gramado da Ressacada. Seria tranquilo um revezamento", disse Francisco Battistotti, em entrevista à Rádio Gaúcha.

A capital catarinense ainda não tem a liberação das autoridades para os treinos coletivos, mas o presidente do Avaí afirma que isso deverá estar permitido até a próxima quinta-feira.

O Inter encerrou a semana de treinamentos neste sábado no Centro de Treinamentos do Parque Gigante com exercícios físicos e técnicos, incluindo pases e lançamentos, mas sem contato entre os atletas.

O clube gaúcho tem a expectativa de receber a liberação nos próximos dias para avançar no retorno das atividades esportivas. Em comunicado oficial, o governo estadual afirma estar avaliando o caso, mas ainda não há garantia sobre datas e mudanças nas medidas.

A nota do Governo do Rio Grande do Sul

"Sobre o retorno do Campeonato Gaúcho, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul informa que segue avaliando o protocolo encaminhado pela Federação Gaúcha de Futebol. No momento, o Comitê Científico está concluindo uma análise sobre a volta dos treinos com contato físico. A estimativa é que a conclusão aponte que o retorno do campeonato possa ocorrer entre o final de julho ou começo de agosto. A liberação dos treinos ocorreria antes”.