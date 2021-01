Aviso para Messi e CR7: Pelé insiste que é o maior artilheiro da história

Pelé voltou a colocar mais uma lenha na fogueira do debate da moda. O brasileiro sempre esteve no topo do futebol, principalmente no que diz respeito a gols, mas Messi e Cristiano Ronaldo têm escalado essa montanha aos trancos e barrancos.

O brasileiro ganhou as manchetes na segunda-feira por sua 'resposta' ao doblete do português e sua suposta ascensão na luxuosa lista dos maiores artilheiros da história do futebol. Com os dois gols contra a Udinese, CR7 superou o total de gols de Pelé. 758 contra 757.

No entanto, a lenda santista discorda. Ou assim parece após sua última aparição nas redes sociais. Ele mudou sua biografia no Instagram para insistir que ainda é o maior artilheiro de todos os tempos. Entre parênteses, aparece a cifra de 1.283 gols, dado que tanto ele quanto o Santos e seu entorno defendem com unhas e dentes.

Tanto que, há poucos dias, um comunicado oficial no site do 'Peixe' protestava contra os números atribuídos a Pelé. Longe de aceitar que alcançou 'apenas' 643 gols com o Santos, a associação de historiadores da entidade brasileira informou que 1.091 foram os gols que ele comemorou com a equipe.

A chave está na oficialidade ou não dos jogos disputados. Alguns criticam que Pelé e seu entorno contam "quase os dos treinos", como passou a ser dito. Embora seja preciso lembrar que na época do ex-jogador brasileiro, muitos amistosos foram disputados e ocorreram menos confrontos e os chamados torneios oficiais, embora os clubes faziam 'turnês' de vários meses a outros continentes para enfrentar grandes rivais.

É verdade que com a mudança de biografia dele no Instagram, em nenhum momento ele mencionou ou fez qualquer referência a Cristiano, mas essa mudança é curiosa logo após a façanha do atacante da Juventus. E é ainda mais chocante quando ele não teve problemas para parabenizar Messi quando o argentino o alcançou como artilheiro do mesmo clube.

Por fim, também vale mencionar o que Josef Bican pensaria de tudo isso, o jogador vienense dos anos 1930 e 40 que defendeu e que marcou mais de 5.000 gols ao longo de sua carreira. O debate está fervoroso.