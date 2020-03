Azedou de vez, José

O vice-campeão da última edição da Champions ficou pelo caminho. Os 'spurs' não terão a possibilidade de estar em Istambul, em uma nova final, valendo a 'Orelhuda'.

O time comandado por José Mourinho foi completamente dominado, tanto na ida, mas principalmente na volta, pelos pupilos de Julian Nagelsmann e deram adeus a competição estrelada.

Em um momento bastante delicado para a Europa, com o surto e o medo provocado pelo avanço do coronavírus pelas froteiras continentais, a bola rolou com torcida nas arquibancadas de Leipzig, na contramão de todas as medidas adotadas pelas autoridades europeias.

As duas equipes vivem momentos completamente destintos. Os alemães brigam pelo título da Bundesliga e podem contar nos dedos de uma mão a quantidade de derrotas na temporada. Enquanto o Tottenham sofre com uma praga de desfalques importantes como Kane, Son e Bergwijn, além de uma sequência de seis jogos sem vencer (contando com esse).

Enfim, mas é Champions e quando a bola rola são onze contra onze. Era isso que o torcedor do Tottenham gostaria de pensar, mas não foi isso que aconteceu. Deu a lógica, o time em melhor fase venceu, e venceu fácil.

Os donos da casa abriram o placar logo aos 9 minutos, quando Timo Werner recebeu na direita e soltou a bomba! A bola explodiu em Alderweireld, na volta Werner rolou para Sabitzer chegar batendo de primeira e estufar as redes de Lloris.

Aos 18' o VAR anulou aquele que seria o segundo gol do RB Leipzig. Angeliño foi até a linha de fundo e fez o cruzamento para Werner chegar empurrando para as redes. Mas o atacante estava um pouco a frente e o VAR anulou o gol.

Três minutos depois, ai sim valeu. Aurier falhou, Angeliño foi até a linha de fundo e fez o cruzamento na cabeça do capitão Sabitzer, que marcou o segundo dele no jogo!

O RB Leipzig ia dando um sacode no Tottenham. O time alemão passava como queria pelas laterais e não deixava os 'spurs' livres de marcação um segundo sequer. O nó tático de Nagelsmann em Mou era evidente.

A única chace dos 'spurs' na etapa inicial veio aos 41'. Lo Celso bateu de canhota e obrigou o goleirão a fazer uma linda defesa! No rebote a defesa afastou o perigo.

No segundo tempo, Mukiele deu um susto nos público presente ao levar uma bolada no rosto e cair no gramado. Ele rapidamente recebeu atendimento médico e foi substituído.

Os ingleses voltaram melhor, eles precisavam de gols e tentar chegar ao ataque era a única opção. Mas a essa altura só um verdadeiro milagre seria capaz de colocar Mou e seus rapazes na próxima fase das Champions.

Na reta final, aos 87', Forsberg sacramentou de vez a eliminação londrina. Outra vez Angeliño fez o cruzamento, a bola ficou viva na área e o sueco, em seu primeiro toque na bola, manda para as redes! Isso sim que é ter estrela.

Agora o time alemão espera o sorteio que será realizado no próximo dia 20 para conhecer o rival nas quartas de final da Champions. Enquanto o Tottenham volta as suas atenções exclusivamente para a Premier League.