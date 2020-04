Babu não sabe que Gabigol ficou no Flamengo. E nem que já ganhou mais títulos

Participante da atual edição do Big Brother Brasil e torcedor apaixonado pelo Flamengo, Babu Santana segue na disputa pelo grande prêmio, mas a distância e a falta de notícias do time do coração não tornam as coisas mais fáceis. Por diversas vezes, o ator carioca deixou bem clara sua vontade de saber sobre os comandados de Jorge Jesus e cia neste inicio de 2020.

Recentemente, um membro do Twitter lembrou que Babu está ansioso para saber se o atacante Gabigol acertou sua permanência no clube, o que ainda não havia se concretizado antes de sua entrada na casa: o BBB 20 começou no dia 21 de janeiro, quando o Fla sequer estava usando seu time titular nos primeiros compromissos da temporada.

Marcando o atacante, artilheiro máximo do futebol brasileiro em 2019, na postagem, o usuário @jvnoleto acabou retuitado pelo Rubro-Negro.

"Babu hoje falou que o povo não tem ideia do quanto ele ama o Flamengo, e que tem 10 perguntas a fazer (do Flamengo). A primeira é se o Gabigol ficou. Tá louco pra ter essas notícias"

"Que vontade de invadir lá (para contar) HAHA", respondeu o jogador.

Entre os atletas, a torcida por Babu Santana é quase unanimidade, e o concorrente conta com o carinho e a torcida declarada do camisa 9 e de seus colegas de Fla já há algumas semanas. Assim como do agora eliminado Felipe Prior, cuja torcida utilizava alguns termos e jargões da bola para se referir a seus movimentos no reality.

Mas não foi só a permanência de Gabriel que o artista perdeu: depois do seu confinamento no programa, o Flamengo venceu, na sequência, os títulos da Supercopa do Brasil (em cima do Athletico), da Taça Guanabara (primeiro turno do Carioca, contra o Boavista) e a Recopa Sul-Americana, diante do Independiente del Valle. Tudo no mês de fevereiro.

E, pelo jeito, Babu Santana ainda terá de esperar algumas semanas para saber das últimas do Flamengo, caso avance até o final dessa edição, prevista ainda para este mês de abril.