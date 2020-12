Baggio se emociona sobre Paolo Rossi: "Deu aos italianos o que não consegui fazer"

Roberto Baggio não escondeu a tristeza com a perda de Paolo Rossi. Após escrever uma emocionante carta ao campeão do mundo, que faleceu na última quarta-feira (9), o italiano compareceu ao velório, em Vicenza, com lágrimas nos olhos, e a dor parcialmente escondida pela máscara.

"Paolo, PABLITO, PAOLO ROSSI, quase sempre tendo que se chamar pelo nome e sobrenome: não era Rossi, ele é, e sempre será, PAOLO ROSSI. As doces lembranças de quando eu tinha 10 anos voltam à tona, preservadas por décadas em um dos muitos álbuns da minha memória. Hoje, graças a Pablito, folheio esse álbum", escreveu Baggio em uma carta comovente publicada na 'Gazzetta dello Sport'.

"...Imitando Paolo Rossi, eu pude perceber o que ele tinha conseguido alcançar: vencer uma Copa do Mundo. (…) O que Paolo Rossi fez contra a Alemanha, ganhar a Bola de Ouro, ou a maneira como ele fez: vencer com o sofrimento de joelhos em dificuldade. Vencer em um mundo que precisa cada vez mais do sorriso de Paolo Rossi. Uma viagem maravilhosa à China recentemente fez com que nos encontrássemos novamente. Conversamos longamente sobre o quanto havíamos vivido juntos e sobre o que deveria ter sido feito para um futuro melhor. Principalmente no futebol. Hoje o Paolo voou para o céu nos deixando tudo o que o bom futebol pode oferecer. O Paolo deu um sonho a milhões de italianos, que não consegui. Hoje, compreender o mistério da vida e dar razão às coisas que nos acontecem nunca é fácil”, completou.

Baggio afirmou que durante anos seu grande desafio foi repetir o feito de Rossi, de “tornar realidade o sonho de milhões de italianos”. O jogador bateu na trave em 1994, perdendo a final para o Brasil, e em 1990 terminou em terceiro lugar no Mundial disputado em casa.