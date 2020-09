Bahia de hoje lembra Corinthians de ontem

O Bahia surpreendeu e anunciou nesta quinta-feira (24) a contratação do volante Elias, que estava treinando com o Santos nos últimos meses. Ele chega para reeditar a parceria de sucesso que teve com Mano Menezes no Corinthians e se junta a muitos outros jogadores da equipe, que também já atuaram no Alvinegro do Parque São Jorge.

Elias defendeu o Atlético-MG nos últimos três anos e deixou a equipe ao final da temporada passada. Desde então estava sem clube, mas nos últimos meses negociava com o Santos, o que já era dado como certo por muitos.

Contudo, o clube da Vila Belmiro enfrenta uma séria punição da Fifa e está impedido de fazer novas contratações. Com isso, o volante acertou sua ida ao Bahia de Mano Menezes.

Elias trabalhou com o treinador no Corinthians em duas oportunidades. A primeira delas entre 2008 e 2010, quando a dupla ganhou destaque nacional. Após o período de muitos títulos e sucesso, Mano foi para a seleção brasileira e Elias para o Atlético de Madrid - o jogador, inclusive, foi convocado para a seleção pela primeira vez em sua carreira por Mano Menezes.

Os dois voltaram ao Corinthians em 2014, mas o treinador não ficou por muito tempo, deixando o clube para a volta de Tite.

Mano conhece o jogo de Elias como poucos e agora espera reeditar a parceria de sucesso, desta vez no Bahia. Mas além disso, outros fatores fazem com que o atual time do Tricolor se assemelhe ao Corinthians do passado.

Ao todo, outros cinco jogadores do Bahia já defenderam o clube do Parque São Jorge, além de Mano e Elias, claro. São eles: Douglas Friedrich, Juninho Capixaba, Clayson, Fessin e Rodriguinho. É verdade que todos esses chegaram ao Bahia antes de Mano Menezes, mas muitos deles conhecem bem o estilo de jogo do treinador.

Rodriguinho foi o único que chegou a trabalhar de fato com o comandante, tanto no Corinthians quanto no Cruzeiro. Contudo, cabe destacar que, desde que Mano Menezes assumiu o Corinthians, em 2008, com a missão de reformular o clube, a equipe jogou praticamente da mesma maneira até o final da temporada passada, antes da chegada do já demitido Tiago Nunes.

O Timão se notabilizou por ganhar praticamente todos os títulos do futebol na última década, sempre jogando ao melhor estilo Mano, defendendo muito bem e correndo poucos riscos atrás. Foi assim com Tite e também com Carille. Dessa forma, todos que jogaram no Corinthians nos últimos anos sabem como Mano gosta de armar suas equipes.

O treinador chegou para fazer o Bahia deixar a zona de rebaixamento no Brasileirão e, quem sabe, alçar voos mais altos e brigar por títulos de maior relevância no futuro.

Mano conseguiu reformular o Corinthians em 2008 para fazer o clube iniciar a era mais vitoriosa de sua história. Agora, ele conta com muitos nomes que estiveram lá para tentar fazer algo parecido com o Bahia.