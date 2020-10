Bahia leva Mano à loucura no Maracanã: “acertem o gol pelo amor de Deus”

Depois de vencer o Vasco, o Bahia sofreu, contra o Fluminense, sua quinta derrota sob o comando de Mano Menezes. Em um jogo bastante equilibrado, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, o Tricolor Carioca conseguiu sua vitória em um pênalti convertido por Nenê. O resultado mantém os tricolores da Boa Terra em posição delicada na briga contra o rebaixamento, e na reta final da partida o treinador do time visitante fez um pedido tão curioso quanto desesperado.

“Acerta o gol pelo amor de Deus”, foi o grito dado por Mano Menezes, capturado pelos microfones da transmissão do Premiere FC. O pedido parece óbvio, afinal de contas jogos de futebol são vencidos apenas quando os jogadores acertam o gol. Mas o duelo contra o Fluminense deu a Mano razão para se irritar.

O Bahia, afinal de contas, teve o maior número de finalizações da partida: foram 12 contra oito do Fluminense. Entretanto, apenas uma delas tomou a direção da meta defendida por Muriel. Foi apenas a segunda vez neste Brasileirão que o Tricolor de Aço acertou apenas uma finalização: a primeira havia sido ainda sob o comando de Roger Machado, contra o Palmeiras.

Ao pior desempenho ofensivo sob o comando de Mano Menezes, contra o Fluminense o Bahia teve sua pior média de acerto nas tentativas a gol: segundo dados levantados junto à Opta Sports, o acerto foi de apenas 12,5% levando em conta as finalizações completas (as que não são bloqueadas por algum jogador de linha da equipe adversária).

Mas não foi apenas o desempenho ruim do Bahia nas finalizações que irritou Mano. O treinador esteve muito pilhado durante os 90 minutos, chegou a discutir com Odair Hellmann, técnico do Fluminense, e fez duras críticas ao árbitro José Mendonça da Silva Júnior quando o juiz apitou o pênalti que sacramentou a derrota de seu time.

“Aproveita o jogo, você não apita mais”, afirmou, antes de chamar o apitador de “vagabundo”.