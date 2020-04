As contratações mais caras da história do Bahia

O Bahia têm uma rica história mas não é um clube conhecido por gastar muito em reforços. O principal reforço para a atual temporada, por exemplo, chegou com custo zero. Antes de acertar sua transferência para o Tricolor baiano, Rodriguinho rescindiu seu contrato com o Cruzeiro para fazer a mudança de clube.

A maior contratação da história do clube, para surpresa de alguns, é um zagueiro. Juninho, emprestado pelo Palmeiras, foi comprado em definitivo em outubro do ano passado por 1,3 milhões de euros (R$ 7,43 milhões na cotação atual).

Em janeiro de 2019, o clube já havia aberto mais os cofres para repatriar o atacante Fernandão, que estava no Al Wahda, da Arábia Saudita. Foram 1,06 milhões de euros (R$ 6,06 milhões) investidos no jogador, que marcou 13 gols em 56 jogos desde seu retorno ao clube.

O atacante Clayson completa o top 3 de contratações do Bahia. Em janeiro deste ano, o ex-Corinthians foi contratado por 880 mil euros (R$ 5,03 milhões). Com dez jogos disputados pelo Tricolor de Aço, Clayson ainda não balançou as redes.