Bahia tem CT invadido e materiais roubados

O novo CT do Bahia, localizado entre municípios de Dias D’Ávila e Camaçari, foi invadido por bandidos que roubaram materiais esportivos do clube como bolas, calções, camisas e meiões.

A polícia está investigando o crime, que teria acontecido entre os dias 10 e 13 de abril. A data não é precisa porque o funcionário o almoxarifado saiu na sexta-feira e voltou na segunda.

Devido a crise do coronavírus a paralisação do calendário do futebol no Brasil, as atividades na Cidade Tricolor estão suspensas.