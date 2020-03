Bahia terá dois jogos oficiais neste sábado

A torcida do Bahia que estiver presente na Fonte Nova neste sábado verá duas partidas seguidas pagando apenas um ingresso.

A primeira, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, está marcada para as 16h (horário local) e tem o Confiança como adversário.

Três horas depois, começa o compromisso pela sétima rodada do Campeonato Baiano contra o Doce Mel. No estadual, Roger Machado deverá usar o Time de Transição.

A coincidência foi um pedido da diretoria pela antecipação da partida contra o Doce Mel, que estava marcada para o domingo. Sabendo que não usaria o mesmo time e querendo facilitar a vida da torcida, o clube solicitou a alteração da data.

"Dois jogos pelo preço de um! Pra facilitar ao torcedor, partidas do fim de semana, na Fonte, serão ambas no sábado. Benefícios do sócio, como número de cervejas, serão dobrados. E terá mais novidade ao longo da semana", comunicou o Bahia pelas redes sociais durante a semana.

O Bahia vem de triunfo sobre o rival Vitória e lidera o Campeonato Baiano - tem 14 pontos em seis jogos e ainda é invicto. Na Copa do Nordeste, a equipe aparece na segunda colocação do grupo A, com oito pontos em cinco jogos e atrás somente do Botafogo-PB - que acumula nove.