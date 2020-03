Bale aproveita a quarentena para jogar golf

O mundo do futebol está a mercê da evolução do coronavírus. Na Espanha, um dos países mais atingidos pela pendemia, LaLiga e a Federação chegaram a um acordo para a bola só voltar a rolar quando o governo autorizar.

Obviamente, a medida atinge o Real Madrid, que já havia colocado o seu elenco em quarentena após um caso positivo em um jogador de basquete. Uma situação que só piora o momento de Gareth Bale no time 'merengue'.

O atacante tem grandes chances de abandonar o Santiago Bernabéu na próxima janela de transferências, já que as suas atuações na temporada não atenderam as expectativas do madridismo.

Enquanto a batalha contra a pandemia continua, Bale optou por criar o seu próprio desafio nas redes sociais. O camisa '11' apareceu colocando uma bola de golf dentro de um rolo de papel higiênico.