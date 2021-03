"Bale deixou para trás anos frustrantes no Real Madrid"

Depois de um longo tempo nas sombras, Gareth Bale parece ter encontrado o seu caminho novamente e mais uma vez se sente como um jogador no Tottenham Hotspur, no qual ele recuperou parte do seu nível após seus últimos anos de terror no Real Madrid.

Depois de ser convocado para a seleção nacional, Robert Page, segundo treinador do País de Gales, falou sobre o momento que o jogador está vivendo e destacou sua paciência para brilhar novamente.

"Vi que nas últimas duas semanas Gareth voltou a curtir o futebol e isso é uma ótima notícia. Ele foi criticado nos últimos dois meses, mas soube esperar por dois anos frustrantes no Real Madrid para voltar a curtir o futebol", comentou.

Da mesma forma, Page quis deixar claro que Bale é sempre um exemplo para os jogadores mais jovens da equipe e por isso descartou aquela imagem ruim que o 'Cardiff Express' passou nas suas últimas partidas com a equipe espanhola.

“Gareth tem uma grande atitude e um compromisso total. É sempre o primeiro a chegar na concentração e isso é um exemplo para os mais novos, que o têm como modelo”, afirmou sobre o tetracampeão da Champions League.

Nesta temporada, apesar de alguns problemas com lesões, Gareth bale apareceu em um total de 24 jogos pelo Tottenham. Neles, o galês já alcançou dez gols e três assistências.