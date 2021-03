Gareth Bale deixou claro: seu objetivo é "voltar ao Real Madrid" assim que a Eurocopa terminar. O galês confirmou que pretende voltar e jogar o resto do ano do seu contrato com os merengues.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Bale, que está concentrado com a Seleção do País de Gales para disputar uma vaga na Copa do Mundo de 2022.