Bale e Hazard continuam sem pisar no gramado

No Real Madrid, eles podem começar a roer as unhas nas próximas horas. Com apenas oito dias para o início do campeonato espanhol, Hazard e Bale continuam trabalhando à margem.

Os dois jogadores apresentam problemas físicos e não têm conseguido aparecer nos treinos no gramado, o que preocupa o clube merengue porque terão, no máximo, sete dias para entrarem mais ou menos no ritmo de competição.

Os homens de Zidane treinaram, como explicou 'AS', com séries de velocidade e muita bola, já que o Real está tentando equilibrar o trabalho físico e o uso da bola para não perder o condicionamento antes da contagem regressiva para a estreia na LaLiga.

Neste sábado houve, pelo menos, algumas notícias positivas. Reguilón e Isco calçaram as chuteiras para treinar no campo e fizeram parte do trabalho com o grupo.