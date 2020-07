Bale e o seu binóculos imaginário

O Real Madrid começou com tudo a partida contra o Granada no estádio 'Nuevo los Cármenes'. Aos 16 minutos já vencia por 2 a 0 com gols de Mendy e Benzeman.

Enquanto isso, Bale passava o tempo no banco de reservas (ou na arquibancada). Em determinado momento, o galês foi flagrado fazendo um gesto que chamou atenção.

Depois de tirar um cochilo contra o Alavés, Bale se mostrou bem atento a partida, tanto que fingiu utilizar um binóculos para acompanhar o jogo.