"Bale quer jogar desde o dia em que chegou"

Todo torcedor 'spur' está ansioso para ver Bale no campo novamente com a camisa do Tottenham. É um desejo prioritário, até mesmo para Mourinho, que deixou no ar a possibilidade do galês ter minutos contra o West Ham.

"Claro que ele quer jogar. Ele quer jogar desde o dia em que chegou, mas não foi possível. Não vou dizer se ele vai jogar ou não. O que vou dizer é que está funcionando muito bem. Está funcionando do jeito que provavelmente vai. Já faz algum tempo que não consegue ”, explicou o português.

O Tottenham quer chegar ao topo da tabela da Premier League, e para isso a vitória neste domingo é vital. Os 'spurs', segundo Mourinho, têm funcionado bem, embora ao ritmo de Bale, o principal foco das atenções.

“O planejamento das últimas sessões foi muito focado nele. A condição dele é boa. Se ele joga no domingo ou na quinta, ainda não tomamos uma decisão. Todo jogador é um jogador muito importante, mas a situação do Gareth é muito especial por causa do sua história neste clube. Nós nos preocupamos com ele tanto quanto ele com o Tottenham".

Mourinho, além disso, estava feliz com sua equipe após a contratação de Joe Rodon. “Temos um elenco onde cada jogador tem que lutar muito por uma vaga no time. Acho que dá para ver Son e Bale jogando juntos, e também os dois juntos no banco, e também os dois tomando chá quente no campo", disse ele.

"Tenho tantas opções boas que me recuso a dizer que seja qual for a primeira opção", adiantou Mourinho, antes de concluir sobre Reguilón: "Estamos todos felizes com isso. Foi ótimo ouvir de Sergio, que estava no vestiário com ele em Madri, que Gareth parece um menino diferente. Se ele pode ir para casa e compartilhar essa felicidade com sua família, então é genial".