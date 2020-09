"Bale está trabalhando duro para estar em forma o mais rápido possível", diz Mourinho

Bale não estava nos planos de Zidane no Real Madrid, já no Tottenham de José Mourinho, o galês deve ser peça fundamental. Ao menos foi isso que Mourinho deu a entender em entrevista coletiva.

"Não falei com Zidane, mas acho que está feliz por Bale ter saído e eu estou feliz por ele estar aqui. Bale está feliz por estar no Tottenham. Espero que no final da temporada todos estejam felizes e que fique conosco", disse Mou.

"Ele está muito feliz e a felicidade é muito importante na vida e no futebol. A minha experiência me diz isso. Ele ainda vai demorar a jogar, mas estamos trabalhando nesse sentido", concluiu.